İzmir’de film çekmek için neden çok

19. Sinema Burada Festivali, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde başladı. Açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vakfı çatısı altında sinema ve sinemacıları kente çekecek “Sinema İzmir” projesinin müjdesini verdi. İzmir Sinema Ofisi’ni kurup ilk adımı attıklarını belirten Başkan Soyer, “Artık filminizi İzmir’de çekmek için bir sebebiniz olacak. Ofisimiz, bizimle iletişime geçen yapımcılara ve yönetmenlere senaryolarına uygun çekim mekanlarının belirlenmesi konusunda rehberlik edecek. Ayrıca lojistik, ekipman, kostüm gibi ihtiyaç duyulan her konuda İzmir’de bulunan imkanlara erişim konusunda destek sağlayacak” diye konuştu. Özellikle film çekim platosu inşa etmediklerini ifade eden Başkan Soyer, şöyle devam etti:

“İzmir’de film çekmek isteyenlere kucak açacak bir camia inşa etme niyetindeyiz. Çekilecek filmlere fon desteği sağlamak üzere Sinema İzmir Fonu oluşturuyoruz. İzmir’de çekilecek filmler vesilesiyle kentteki genç sinemacılara da yeni kapılar açılacak. Mezuniyetlerinin ardından İstanbul’a gitmek yerine kendi yuvalarında kariyerlerine devam etme şansına sahip olacaklar. Ayrıca İzmir’i uluslararası projeler için cazip hale getirmek için de Akdeniz Film Festivali’ni hayata geçireceğiz. Bu çalışmalarla ilgili sinemacıların da her türlü önerisini ‘izmirsinemaofisi.com’ ve ‘izmirsinemaofisi.org’ internet adreslerinden bize iletmelerini bekliyoruz.”

Festivalde üçü ulusal, biri uluslararası galalı gösterim olmak üzere toplam 12 film ile 18 kısa metrajlı film gösterilecek.

İzmir Sanat Merkezi’nde 15 Eylül’e kadar devam edecek 19. Sinema Burada Festivali’nin ilk gününde, başarılı oyuncular İpek Bilgin ve Taner Birsel’e “Onur Ödülü”, Saadet Işıl Aksoy ve Ozan Güven’e ise “Başarı Ödülü” verildi.