İzmir’de heykel şöleni başlıyor

Teması ‘Taş ve Metal’ olan heykel çalıştayına Türkiye’den iki sanatçının yanı sıra Kosova, Romanya, İtalya, Hollanda, İran ve Belarus’dan sanatçılar katılacak. Eserler İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda kurulacak açık hava işliklerinde hazırlanacak. 30 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, daha sonra kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.