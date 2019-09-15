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    HaberlerEgeİzmir’de heykel şöleni başlıyor
    15.09.2019 - 02:12 |

    İzmir’de heykel şöleni başlıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7’nci kez düzenleyeceği Uluslararası Heykel Çalıştayı İnciraltı’nda bugün başlıyor.

    İzmir’de heykel şöleni başlıyor

     Teması ‘Taş ve Metal’ olan heykel çalıştayına Türkiye’den iki sanatçının yanı sıra Kosova, Romanya, İtalya, Hollanda, İran ve Belarus’dan sanatçılar katılacak. Eserler İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda kurulacak açık hava işliklerinde hazırlanacak. 30 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, daha sonra kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

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