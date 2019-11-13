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    HaberlerEge Haberleriİzmir’de İtalyan Mutfağı Haftası
    13.11.2019 - 01:00 |

    İzmir’de İtalyan Mutfağı Haftası

    İzmir’de düzenlenecek 4. İtalyan Mutfağı Haftası’nın tanıtım toplantısı yapıldı.

    İzmir’de İtalyan Mutfağı Haftası

    İtalya’nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, “18-24 Kasım İtalyan Mutfağı Haftası” kapsamında düzenlenecek etkinliğin lansmanında, Akdeniz yemek kültürü ile diyetini, İtalya ve Türkiye olarak desteklemek istediklerini söyledi.

    Giorgio, etkinlikler kapsamında bir İtalyan restoranında, ölümünün 500. yılı dolayısıyla Leonardo Da Vinci’nin damak zevkinin de anlatılacağını sözlerine ekledi. Ana teması gıda eğitimi ve tat kültürü olan etkinlikte; bölge mutfakları, gıda ve şarap kültürü üzerine atölyeler düzenlenecek.l İZMİR AA

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