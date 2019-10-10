İzmir’de KOBİ’lere 65 milyon verdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir’in Menderes ilçesinde İTOB Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan Ticaret Merkezi’nin temel atma törenine katıldı.

4 bin 127 metrekarelik alanda kurulacak olan Ticaret Merkezi için düzenlenen törende konuşan Bakan Varank, bölgenin, yüzde 95 doluluk oranı ve 15 bin kişilik istihdam hacmiyle, Türkiye’nin marka organize sanayi bölgelerinden (OSB) biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

‘Kentin katkısı önemli’

Kimyadan makine sektörüne varıncaya dek pek çok farklı alanda üretime ev sahipliği yapan İTOB’un, yılda 1 milyar dolara ulaşan ihracatıyla Türkiye ekonomisine güç kattığını kaydeden Mustafa Varank, “Yine burada faaliyet gösteren Bilimpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve ar-ge merkezleri, teknoloji liderliğinde inovatif üretimi teşvik ediyor. Birbirini tamamlayan bir üretim ve ar-ge ekosistemi bulunuyor. İşte İzmir’in ihracatta ilk 5’te olmasının nedeni, burası gibi üretim merkezlerine sahip olması. Yatırım teşviklerinden en fazla faydalanan üç şehirden biri İzmir. 17 senede 56 milyar liralık sabit yatırımı destekledik ve 70 bine yakın istihdamın oluşturulmasına katkı sağladık” dedi.

Menemen, Bağyurdu ve Torbalı’da aynı dönemde 3 yeni OSB kurduklarını anımsatan Bakan Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam OSB sayısını 13’e çıkardık. Türkiye’nin ilk Özel Endüstri Bölgesi’ni burada ilan ettik. İlimizdeki Socar Özel Endüstri Bölgesi ve Makine Münferit Yatırım Yeri, tam kapasiteyle üretime geçtiğinde, cari açığımızı yılda 2 milyar dolara yakın azaltacak” diye konuştu. Bakan Varank, KOBİ’leri de ihmal etmediklerini, KOSGEB’de sadece bu yıl İzmir’deki binlerce KOBİ’ye toplamda 65 milyon lira nakit destek verdiklerini dile getirdi.