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    HaberlerEgeİzmir’de sağlığa 80 milyon lira
    30.09.2019 - 02:36 |

    İzmir’de sağlığa 80 milyon lira

    Ege Üniversitesi Hastanesi’nin yenilenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatla ödenek ayrıldı. Rektör Prof. Dr. Budak, “İnşaat, 2020’de başlayacak” dedi

    İzmir’de sağlığa 80 milyon lira

    Sağlık Bakanlığı’nın A Plus verdiği, uluslararası başarıları ve imza attığı ilklerle öne çıkan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin fiziki yenilene çalışmaları başlıyor. Hastane binasının çağın gereklerine uygun şekilde, yerinde yeniden inşa edileceğini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haberi aldık. Yenileme ve merkez ameliyathanemizin açılması için gereken bütçe ayrıldı. 2019 yılı yatırım programı dahilinde etüt proje için 17 milyon lira ödenek tahsis edildi. 250 bin metrekare alana inşa edilecek hastane binasının yapımına 2020 yılında başlanması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı kriterlerine uymadığı için hizmete alamadığımı merkezi ameliyathane binası için de 25 milyon lira ödenek tahsisi yapıldı. Ayrıca, teknolojik altyapımızı güçlendirmeye imkan sağlayacak 38 milyon 600 bin lira ek ödenek tahsis edildi. Toplamda verilen 80 milyon 600 bin liralık destekle sağlık hizmetlerinin kalitesini daha artıracağız” diye konuştu.

    İzmir’de sağlığa 80 milyon lira



    ‘Çabalarımız sonuçlandı’

    Göreve geldiği ilk andan itibaren deprem riski taşıyan ve ihtiyaçlara yeterince cevap veremeyen hastane binaları için çabaladıklarını sözlerine ekleyen Budak, “400’e yakın akademisyenimizle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mevcut sorunları aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve her zaman yanımızda olan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum” dedi.

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