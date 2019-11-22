22.11.2019 - 07:50 |
‘İzmir’de sağlık turizmi gelişecek’
Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ile Ege Fark Yaratanlar Derneği, İzmir’de sağlık turizminin gelişmesi için kolları sıvadı.
Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal, 2005 yılından beri Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini geliştirmek için bakanlıklarla, kalkınma ajanslarıyla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yayın, proje, basılı-görsel materyal üretimi; ulusal ve uluslararası çalıştaylar, seminerler, kongre, konferans, sağlık hukuku ve mesleki eğitim programları düzenlediklerini kaydetti. İzmir’i bu açıdan önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Birdal, “İzmir’de düzenleyeceğimiz eğitimlerde, bu alana yatırım yapmak isteyenlere yeni pazarlar bulma, yurtdışı bağlantıları kurma, yasa ve mevzuat gibi konularda bilgiler aktarılacak” dedi.
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