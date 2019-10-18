İzmir’de satışlar yüzde 42 arttı

2018 yılında 6 bin 207 konut satılırken, bu rakam 2019 yılında 8 bin 830’a yükseldi. Öte yandan İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 2 bin 887 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 32.7 olarak açıklandı.

Buca birinci sırada



İzmir’de 2019 Eylül ayında en fazla konut satışı ise Buca’da gerçekleşti. 2019 Eylül ayında Buca’da bin 313 konut satılırken, Buca’yı 906 konut satışı ile Karşıyaka, 682 konut satışı ile Torbalı, 637 konut satışı ile Çiğli, 622 konut satışı ile Karabağlar, 609 konut satışı ile Menemen, 518 konut satışı ile Bornova, 416 konut satışı ile Konak ve 369 konut satışı ile Bayraklı takip etti. l DHA