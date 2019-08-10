İzmir’de şehir fonu kuruluyor

İzmir Başkanlar Kurulu, kentte İZTO’nun yaptığı girişimcilik ve inovasyon projelerinin daha da gelişmesi için şehir fonu kurulmasına karar verdi.

İzmir Başkanlar Kurulu Ağustos ayı toplantısı İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) yapıldı, kent gümdemi değerlendirildi. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) sekreteryasında, Deniz Ticaret Odası ev sahipliğindeki toplantıda, İzmir’de girişimciliğin ve inovasyonun gelişmesi için İZTO’nun yaptığı çalışmaların yerinde olduğu vurgulandı, bu çalışmalara kaynak sağlamak için de şehir fonu kurulması kararı alındı. EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, temmuz ayında İzmir’de çok verimli toplantılar yapıldığını söyledi. EGEV Ekonomik Forum’un bu sene 13-14 Kasım’da üçüncü kez gerçekleştirileceğini de belirten Susam, İzmir kent ekonomisine önemli faydalar getirecek foruma bu sene de İzmir iş dünyasının tam destek vereceğini vurguladı.

Destek çağrısı

Toplantıda ayrıca İZTO’nun girişimcilik üzerine gerçekleştirdiği toplantı ve kente kazandıracağı Girişimcilik, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi projesinin de ele alındığına işaret eden Susam, “İzmir’de girişimciliğin daha köklü hale gelmesi ve girişimci sayısının artırılması için merkez çok önemli bir işlev görecek. Bu merkezin sürdürülebilir ve etkin olması için de İzmir’de bakanlık, üniversiteler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumların destek olacağını bir şehir fonu kurulması kararı aldık. Bu fona İzmir’deki bütün kurumların destek olması sağlanacak. Bu destekler, İzmir’de girişimcilik ikliminin daha da gelişmesine, inovasyon ve ileri teknolojiye dayanan üretimlerle kentin katma değerinin artmasına katkıda bulunacak” dedi.

İZTO’dan ‘Dijital Karavan’ projesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO), üyelerinin dünyayla rekabet edebilmesi amacıyla ‘Dijital Gezici Karavan’ projesi başlatıyor. Proje kapsamında, üyeleri ziyaret edecek olan dijital karavan sayesinde firmaların yeni teknolojilerle tanışması sağlanacak ve dijital dönüşüm haritaları çıkarılacak. Firmaların daha hızlı ve verimli iş yapabilmesinin ancak dijitalleşmeyle mümkün olduğunu belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Günümüzde, dijital çağa adapte olamayan şirketlerin ayakta kalma şansı ne yazık ki yok denecek kadar az. Projemizle üyelerimize teknoloji konusunda her türlü desteği vereceğiz” dedi. Özgener, İzmir Kalkınma Ajansı’nın ‘Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programına’ başvuruda bulunacaklarını ve projeyi 2020’de hayata geçireceklerini söyledi.