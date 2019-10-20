İzmir’de tarım ve istihdama teşvik

4 milyon euro kaynağın aktarılacağı TAMEB kapsamında tarımsal teşvik ve kent içi istihdama yönelik iki yönlü çalışma yürütecek. Proje çerçevesinde İzmir’deki süt ve süt ürünlerinde kalitesi yüksek bölgeler belirlenecek ve bu bölgedeki üreticilere kaliteli süt ve süt ürünleri üretimi konusunda eğitimler verilecek. Eğitim sürecini tamamlayan üreticilere, sürdürülebilir süt ve süt ürünlerini sağlamaları için işletme kurulacak

TAMEB projesi kapsamında istihdam yaratmak için de çalışmalar yapılacak. İzmir’de yaşayan, 18-38 yaş aralığındaki kadın ve erkekleri, geçici koruma altındaki mültecileri ve İzmir’de yaşayıp iş ve meslek sahibi olmayan Türk vatandaşlarını kapsayacak.