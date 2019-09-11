11.09.2019 - 00:47
İzmir’deki 27 okula Rotary dokunuşu
Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek, “Rotary Okulda” projesinin protokolünü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile imzaladı.
Akçiçek, “Bölge genelinde 61 okulumuz belirledik. İzmir’deki 27 okulda çalışmalarımıza da başlıyoruz. Diğer illerdeki valiliklerle de protokollerimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız fırsat eşitliğini sağlamak” dedi. Protokolle, eksiklikleri belirlenen 27 okulda çalışmalara başlayacaklarını belirten “Rotary Okulda” Komite Başkanı Bahar Yorgancıoğlu, “Her türlü fiziki koşulun düzeltilmesiyle ilgili işleri yapılacak. Öğretmen, öğrenci, veli bilgilendirme ve eğitim seminerleri de düzenlenecek” şeklinde konuştu.
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