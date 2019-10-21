İzmir’den binlerce selam

İşletmeci, Umut Ertuğrul, “Bu mizansen değildi, bir anda eğlenmeye gelen gençler arasında bir uğultu koptu, 10. Yıl Marşı söylendi, bir bayrak bulan genç sahneye çıktı, adete herkes büyülenmişti, inanın bu olay karşısında gözyaşlarımı tutamadım” diye konuştu.