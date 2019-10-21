21.10.2019 - 01:11 | | YUSUF ÇINAR
İzmir’den binlerce selam
İzmir Arena’da eğlenmeye gelen binlerce genç, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemek için asker selamı verdi.
İşletmeci, Umut Ertuğrul, “Bu mizansen değildi, bir anda eğlenmeye gelen gençler arasında bir uğultu koptu, 10. Yıl Marşı söylendi, bir bayrak bulan genç sahneye çıktı, adete herkes büyülenmişti, inanın bu olay karşısında gözyaşlarımı tutamadım” diye konuştu.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.