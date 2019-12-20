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    HaberlerEge Haberleri ‘İzmir’den Moskova’ya doğrudan uçmalıyız’
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    20.12.2019 - 00:08 |

    ‘İzmir’den Moskova’ya doğrudan uçmalıyız’

    ‘İzmir’den Moskova’ya doğrudan uçmalıyız’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti, iş dünyasından birlikler ile turizm ve eğitim kurumlarının da yer aldığı, Tataristan-Rusya ziyaretinde; ticaret, kültür ve eğitimde işbirliği için önemli adımlar attı.

    Başkan Soyer’in, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un tutuklanma haberi nedeniyle programını değiştirerek 17 Aralık 2019 Salı günü İzmir’e dönmesinin ardından heyet, Moskova’daki ikinci görüşmesini Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoev ile yaptı. Bu görüşmede özellikle İzmir’in Rusya’daki tanıtımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

    ‘Gereken adımlar atılmalı’

    İzmir heyeti Rus-Türk İşadamları Birliği Eşbaşkanları Sabahattin Yavuz ve Naki Karaaslan’la da görüştü. Bu görüşmede özellikle İzmir ile Moskova arasında doğrudan uçuşların başlatılması için atılması gereken adımlar konuşuldu.

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