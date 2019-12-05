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    HaberlerEge Haberleri İzmir’e 61’inci kırmızı bayrak
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    05.12.2019 - 07:50 |

    İzmir’e 61’inci kırmızı bayrak

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde İzmir’de Kırmızı Bayrak sahibi alanların sayısı 61’e ulaştı.

    İzmir’e 61’inci kırmızı bayrak

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde İzmir’de Kırmızı Bayrak sahibi alanların sayısı 61’e ulaştı. Kamusal alanları, engellilerin erişimine uygun hale getirmeyi teşvik etmek ve bu alanların sayısını artırmak amacıyla 2014’te başlatılan uygulamada, Menemen Belediyesi Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kemalpaşa Belediye binası, Kırmızı Bayrak almaya hak kazanan son iki bina oldu. Kırmızı Bayrak Komisyonu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, uygulamanın ENGELSİZMİR projesi kapsamında hayata geçirildiğini belirtti, engellilerin kamusal alanlara erişilebilirliğinin önemini vurguladı. Özkan, kentteki tüm kurum ve kuruluşlara uygulamaya katılarak kırmızı bayraklarını dalgalandırma çağrısı yaptı.

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