İzmir’e bilimle değer katacaklar

Yaşar Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir’e değer katmak amacıyla; bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel işbirlikleri için protokol imzaladı. Protokol kapsamında; AR-GE, tasarım, inovasyon, girişimcilik, teknoloji transferi, ulusal ve uluslararası destek programları gibi alanlarda ortak etkinlik ve çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. İşbirliğini değerlendiren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bilim ve bilgiyi paylaşmaya devam ediyoruz” dedi. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise, “İki üniversitenin kuluçka merkezlerinde yer alan girişimciler için ortak eğitim, bilgilendirme, mentörlük, yatırımcı-girişimci buluşması faaliyetlerinin düzenlenmesi katma değer yaratacak” diye konuştu.

En büyük olacak

İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin yeni binası Balatçık Kampüsü’nde yükseliyor. 45 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan yeni fakülte kompleksinin ülkenin en büyük diş hekimliği fakültesi olması planlanıyor. 500 diş tedavi ünitesinin yer alacağı bina, son teknoloji cihaz ve ekipmanlar ile donatılacak.

l İZMİR DHA