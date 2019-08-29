‘İzmir’e döneceği günü bekleyeceğiz’

Kayseri’ye ataması yapılan Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, yeni görev yerine STK’lar tarafından uğurlandı. İzmir Mardinliler Federasyonu üçüncü dönem başkanı Beşir Tunç’un öncülüğünde düzenlenen veda yemeğine, İzmir Konfederasyonu’ndan birçok önemli isim katıldı. Tunç, “İzmir halkı Kayseri’de bir kardeşlerinin olduğunu bilsin. Görev yaptığım süre boyunca STK’larla omuz omuza hizmet verdik. Her zaman devletin hizmetine katkı koyuyorlar, kıymetini bilelim” diye konuştu. Beşir Tunç ise, “Kendisini ileride İzmir’de çok daha iyi görevlerde görmek istiyoruz” dedi. İzmir Konfederasyonu Başkanı Turgay Baransel de, “Devlet adamlığı adına çok iyi bir duruş sergiledi. İzmir halkı onu hep arayacak” ifadelerini kullandı.