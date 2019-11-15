Tatilde İzmir’e gelmek için 10 neden:

Tatil yapılacak birçok bölgeye yakınlığıyla biliniyor.

Turistik beldelere ulaşımı kolay.

Seferihisar, Gümüldür, Özdere, Urla, Selçuk Çeşme ve Alaçatı kuzeyde Foça gibi ilçeler tarihi dokuları, deniziyle turistleri hayran bırakıyor.

Mavi-beyaz renklerin hakim olduğu Alaçatı, rüzgârı ve lezzetli tatlarıyla bekliyor.

Kemeraltı’nda unutulmaz bir gün yaşayabilir, Kızlarağası ile meşhur Hisarönü’nden orijinal hediyelikler alabilirsiniz.

Kumda kahvede içmeden kaymaklı şambali tatlısı yemeden İzmir’den ayrılmayın.

Sağlık dolu bir gün için de otelin termal havuzu ve masaj terapilerini kullanabilirsiniz.

İnciraltı’nda bisiklet keyfi yapabilir, pembe flamingolarıyla ünlü Kent Ormanı’nda çevrenin güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Kordonboyu’nda güneşin batışını izleyebilirsiniz.

Vapurda martıları simitle beslemek, meşhur kumruyu tatmak da şehrin olmazsa olmazları arasında.