İzmir’e gurur veren kızlar

Folkart’ın desteklediği otizmli milli yüzücü Şevval Tekin, olimpiyat hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bosna Hersek’te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’nda bir altın, iki gümüş madalya kazanan Şevval, 100 metre kurbağalama da birinci, 100 metre kelebek ve 200 metre karışık yüzme stillerinde de ikinci oldu. Ailesinin desteği ile dokuz yaşında yüzmeye Şevval, resmi olarak 10 yıldır Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun (TÖSSFED) düzenlediği Bölge ve Türkiye Şampiyonası’nda katıldığı yüzme yarışlarında onlarca altın madalya kazandı.



Tekin, 2014 Çek Cumhuriyeti INAS Avrupa Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda üçüncülük, 2016 Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası’nda bir altın, iki gümüş madalya, 2018 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası’nda 4×100 serisinde takım olarak ikincilik kazandı. TÖSSFED IPC Yüzme Takımı, Bosna Hersek’te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’nda toplamda 16 madalya kazandı. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan özel sporcularımız, fırsat eşitliği sağlanması halinde neler yapabileceklerini de bir kez daha kanıtlamış oldu.









Hobi olarak başladı



İzmir’de yaşayan lise öğrencisi Sevim Ada, sadece akşamları antrenman yaparak hazırlandığı şampiyonada, dünya ikincisi oldu. Hafta içi okula gidip, hafta sonu ise açtığı tezgahta meyve, sebze ve peynir satan babasına yardım eden Ada, iki yıl önce başladığı Muaythai’de (Tayland boksu) Türkiye’yi gururlandırdı.

Özgüveninin gelişmesi ve kendini savunmayı öğrenmesi için ailesinin ısrarıyla Muaythai derslerine gitmeye başladığını anlatan başarılı genç, “Ablam d aben küçükken bu sporu yapıyordu, aşinaydım. Yoğun çalışmalarla geçen iki yılın ardından antrenörlerimin yönlendirmesiyle milli sporcu olarak turnuvalara katıldım. Türkiye şampiyonu olduktan sonra, 27 Eylül-6 Ekim günlerinde Antalya’da Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası’na katılıp dünya 2’ncisi oldum” dedi. Antrenmanlarına azimle devam ettiğini belirten Ada, gelecek yıl birinci olmayı hedeflediğini dile getirdi.





Sevim’in antrenörü ve Türkiye Muaythai Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz da, “Ablasını yetiştirdikten sonra sıra Sevim’e geldi. Burada kötü alışkanlıkları olan çocukları da sokaktan çekebilmek için uğraş veriyoruz” dedi.



Sevim’in babası Raşit Ada ise, “İşim olduğunda tezgahı ona bırakıp gidebiliyorum. Eviriyor, çeviriyor, açıp kapatıyor.Çok çalışkan bir evladım var. Maddi manevi elimden ne geliyorsa destekliyorum” dedi.