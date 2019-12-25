İzmir’e hentbol müjdesi

İzmir’deki hentbol salonlarının zeminlerinin milli maçlara uygun hale getirilmesi yönünde destek vereceklerini de ifade eden Eyuboğlu, Başkan Soyer’e ay yıldızlı ekibin formasını hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Türk hentbolunda önemli bir konuma sahip olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, kulüp olarak bu konudaki yatırımların devam edeceğini belirtti.