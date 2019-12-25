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    HaberlerEge Haberleri İzmir’e hentbol müjdesi
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    25.12.2019 - 01:16 |

    İzmir’e hentbol müjdesi

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret eden Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, İzmir’de milli maç oynanması ve plaj hentbolunda dev bir organizasyonun düzenlenmesi için çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi.

    İzmir’e hentbol müjdesi

    İzmir’deki hentbol salonlarının zeminlerinin milli maçlara uygun hale getirilmesi yönünde destek vereceklerini de ifade eden Eyuboğlu, Başkan Soyer’e ay yıldızlı ekibin formasını hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Türk hentbolunda önemli bir konuma sahip olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, kulüp olarak bu konudaki yatırımların devam edeceğini belirtti.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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