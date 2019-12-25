25.12.2019 - 01:16 |
İzmir’e hentbol müjdesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret eden Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, İzmir’de milli maç oynanması ve plaj hentbolunda dev bir organizasyonun düzenlenmesi için çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi.
İzmir’deki hentbol salonlarının zeminlerinin milli maçlara uygun hale getirilmesi yönünde destek vereceklerini de ifade eden Eyuboğlu, Başkan Soyer’e ay yıldızlı ekibin formasını hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Türk hentbolunda önemli bir konuma sahip olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, kulüp olarak bu konudaki yatırımların devam edeceğini belirtti.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.