İzmir’e iki yeni proje

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teknoloji girişimcileri için 1.1 milyar lira kaynaklı beş fon ayrıldığı açıklamasının ve birinde Ege Teknopark A.Ş.’nin ortak olmasının önemine dikkat çekti. İzmir’i inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürme hedefiyle çalıştıklarını, katma değerli üretimle İzmir’i uluslararsı rakebette öne çıkarmak istediklerini belirten Özgener, İZTO olarak iki büyük projeyi hayata geçireceklerini söyledi. İzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi projeleriyle ilgili bilgi veren Özgener, şöyle konuştu:

Yeni modeller

“İzQ Girişimcilik Merkezi’nde, yeni start-up, başarılı iş fikrine sahip girişimcileri hedef alacağız, mentorluk, ticarileşme, şirketleşme, büyüme ve uluslararası pazarlara açılma, iş planı hazırlama, teşvikler konusunda bilgilendirme, melek yatırım ağları ile buluşturma konularında çalışmalar yürüteceğiz. İnovasyon Merkezi’nde ise, uluslararası inovasyon ağlarında yer alan şirketler faaliyet gösterecek, büyük şirketlerin sorunlarına girişimcilerin projeleri ile çözümler üretilmesi modeli hayata geçirilecek, akademisyenlerin iş dünyası ile ortak projeler geliştirmelerine aracılık edilecek, FabLab ile tasarım fikirlerinin prototipe ve somut ürünlere dönüşmesi için uygun ortamlar sunacağız”.