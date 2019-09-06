İzmir'e örnek olsun

Altay Spor Kulübü, U-21 Ligi’nin TFF tarafından sonlandırılmasıyla, 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta 3. Lig mücadelesi vermeye hazırlanan Bornova Yeşilova’ya genç oyuncularıyla destek verme kararı aldı. İzmir’in köklü kulüplerinden Yeşilova, yeni sezonda siyah beyazlıların gençleri ile ‘Altay-Yeşilova’ adıyla mücadele edecek. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ önderliğinde yapılan örnek güçbirliği, Dramalılar Köşkü’nde imzalanan protokolle yaşama geçirildi.

‘Pilot takımlar şart’

Yoğun bir katılımın olduğu gecede konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bir zamanlar Altay’ın kadrosunun ağırlıklı olarak Bornovalı futbolculardan oluştuğuna dikkat çekti.

İzmir’deki 271 amatör takımın 49’unun Bornova’da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Başkan İduğ, “Bizim amacımız İzmir futbolunu eski günlerine döndürmek. Bunun için Altay, Göztepe ve Altınordu gibi kulüplerin ilçelerde pilot takımları olmalı. Süper Amatör Lig’deki takımlarımızı da böylesi birliktelikler için destek olmaya hazırız. Bir sinerji yaratılması gerekiyor. Biz, Bornova Belediyesi olarak bunu yaptık” dedi. Başkan Mustafa İduğ, öncelikle altyapı olmak üzere Altay’ı Bornova’ya taşımayı hedeflediklerini, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın bitmesiyle, Altay’ı Alsancak Stadı hizmete girene kadar Bornova Doğanlar Stadı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

‘Bornova’da kalıcı olacağız’

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye’de futbolun ilk oynandığı yer olan Bornova’da, Başkan Mustafa İduğ’un önderliğinde bu projeye imza atmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Ekmekçioğlu, “Önceki yıllarda olduğu gibi Bornova’dan yine futbolcular yetiştireceğiz, milli takımlara göndereceğiz. Biz burada bir meşale yaktık. Kapımız herkese açık. Bornova’daki diğer kulüpler de bize destek olsun. Biz camiamızın olduğu Bornova’da kalıcı olmak, yeni bir alt yapı tesisi yapmak, zamanla A takımımızı da buraya getirmek istiyoruz” dedi.

Yeşilovaspor Başkanı Akın Küçükoğulları ise”İnşallah Yeşilovamız 3. Lig’e, Altayımız da Süper Lig’e çıkacak. Yeşilova artık büyük bir çınarın altında. Mutlu ve güzel günler bizi bekliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.