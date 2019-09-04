İzmir’e yangın uçağı almalıyız

İzmir’in tarihinin en büyük yangınlarından birini yaşadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Karşıyaka ilçesi büyüklüğündeki bir alan yandı. Çaresizlik yaşıyorsunuz. Gözünüzün önünde günlerce süren bir yangın var. Bu bir kader değil. Biz hep çıra ekip yangın ekiyoruz. Daha neler yapabiliriz de kader olmaktan çıkarabiliriz, buna kafa yormaya başladık” dedi.

Bir televizyon kanalının sabah yayınına katılan Başkan Soyer, “Orada bir kampanya başlatalım istedik. Halk buluşması gerçekleştirdik. Herkesin önerilerini aldık. Aynı noktada daha sonra Büyükşehir Meclisi toplantısını yaptık” vurgusunu yaptı.

Bir dizi karar aldıklarını vurgulayan Soyer, şöyle devam etti: “Örneğin, bundan sonra İzmir’de doğan her çocuk için ağaç dikeceğiz. Çocuklar ağaçlarıyla büyüyecek. Vefat eden, evlenenler için de fidan dikeceğiz. Köylerimizde yangın istasyonlarının kurulması gibi fikirler geldi. Ormandaki ağaç desenini değiştirme yönünde fikirler gelişti. Yangına dayanıklı, bitki örtüsüne uygun ağaçlar dikilecek. Dibinde ot biten ağaçlar dikeceğiz. 9 Eylül’de bu öneriler ışığında kampanya başlatacağız. 3 bin 800 hektar ağaçlandırılacak alan bulduk. Yeni bir orman yaratacağız.”

‘Büyük bir konser olacak’

Büyükşehir olarak yangına müdahale uçağı almak istediklerini söyleyen Başkan Soyer, “Hedefimiz uçak almak. Ama ne kadar bağış toplayacağımızı öngörmek mümkün değil. 9 Eylül’de büyük bir konser olacak. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse, niyetimiz helikopteri, uçağı getirmek olacak. Bunu araştırıyoruz” dedi.

Başkan Soyer, yanan alanların imara açılmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi. Tunç Soyer, bugün de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 09.00-10.00 saatleri arasında Best FM’de ‘Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye’ programında canlı yayın konuğu olacak.

32 üreticiye 126 küçükbaş hayvan

İzmir Büyükşehir’in küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi konusundaki çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kemalpaşa ilçesindeki 32 üreticiye toplam 126 adet küçükbaş hayvan hibe edildi.

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı törenle eğitimlerini tamamlayan 32 üreticiye toplam 126 adet küçükbaş hayvan hibe edildi. Kemalpaşa’da ilk kez yapılan küçükbaş hayvan hibesinde konuşan Başkan Soyer, projeyi balık tutmayı öğretmeye benzetti, “Üreticilerimize hayvan vereceğiz ve onların bir başlangıç yapmasına imkan tanıyacağız. Bunu asla balık vermek olarak algılamasınlar, bu aslında onlara balık tutmayı öğretmektir” diye konuştu.

Soyer, “Atamızın dediği gibi, köylü milletin efendisiyse ben çocuklarımızın, torunlarımızın bir gün atam gibi, babam gibi çiftçi olmak istiyorum demesini hayal ediyorum. Çünkü, bundan daha gerçek bir kalkınma yoktur” diye konuştu.