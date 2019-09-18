İzmir'e yeni sağlık kampüsü

Tınaztepe Galen Hastanesi İzmir’in Bayraklı ilçesinde hasta kabulüne başlıyor. Bayraklı’da 15 bin metrekare alanda, 9 katlı binası, 20 uzmanlık dalıyla hizmet verecek olan Tınaztepe Galen Hastanesi, 21 Eylül Cumartesi günü açılacak. Açılış öncesi tanıtım toplantısı düzenleyen Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi, Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi’nin ardından dördüncü merkezin Özel Tınaztepe Galen Hastanesi adıyla hizmet vereceğini belirtti.



Gelişmiş teknoloji



Dr. Bektur, “SGK, bankalar ve özel sigortalarla anlaşmalı olarak hasta kabulüne başlayacak olan Tınaztepe Galen Hastanesi’nde, gelişmiş teknolojiyle oluşturduğumuz 6 ameliyathane salonu, 3 doğumhane, 18 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, erişkin ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri, radyolojik görüntüleme merkezi, endoskopi ünitesi, merkezi sterilizasyon ünitesi, kapsamlı hizmet laboratuvarı, göz tanı ünitesi, kan transfüzyon, kardiyoloji tanı ünitesi, nöroloji tanı ünitesi ve işitme tanı ünitesi merkezi bulunuyor” dedi.









Her çocuğa bir fidan



Bir ayda toplam 25 bin hastaya poliklinik hizmeti vermeyi amaçladıklarını ifade eden Dr. Mehmet Bektur, Tınaztepe Üniversitesi için örgütlenmenin başladığını ifade ederek, “Tınaztepe Galen Hastanesi, üniversite için bir staj merkezi de olacak. Üniversite için örgütlenme başladı. 18 akademisyenin ataması yapıldı” diye konuştu. Bektur, 21 Eylül saat 12.30’da gerçekleştirilecek açılışta, katılan her çocuk için birer fidan dikileceğini kaydetti.