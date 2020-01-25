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    HaberlerEge Haberleri İzmir’i konuştular
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    25.01.2020 - 04:19 |

    İzmir’i konuştular

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nı ziyaret etti.

    İzmir’i konuştular

    Görüşmede hem bölgenin hem de İzmir’in sorunlarının merkezi hükümete iletilmesi için AK Parti İzmir İl Başkanlığı’yla koordinasyon içinde çalışılmasının gündeme geldiğini belirten Susam, “Başta Ege Ekonomik Forumu olmak üzere, İzmir ve Ege’de atılması gereken adımların ne olduğunu çeşitli etkinliklerle ortaya koyuyor, bunların merkezi hükümetin inisiyatifinde olan kısımlarına destek istiyoruz. Alsancak Elektrik Fabrikası ile Tekel’e ait eski Şarap Fabrikası binasının kente kazandırılması konusunda da Sayın Sürekli’yle görüş alışverişinde bulunduk” dedi. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Kentin ve bölgenin nabzını tutan, Türkiye’nin lokomotifi olma adına sorumluluk alan EGEV’le daha yakın ilişki içinde olmak istiyoruz” diye konuştu.

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