İzmir’i parlatacak proje açıklandı

Yerel bir TV kanalının Kültürpark’taki yayınına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün sona eren 88. İzmir Enternasyonel Fuarı’nı değerlendirdi. Soyer, önceki yıllara göre daha coşkulu ve yüksek katılımlı bir buluşmaya imza attıklarını belirtti.

Başta Çin olmak üzere Hindistan, Küba ve Finlandiya ile verimli iş görüşmeleri yaptıklarını ve fuar sürecinin kendisinde tatlı bir yorgunluk bıraktığını dile getiren Soyer, şöyle devam etti:

Akdeniz çanağı konuk olacak

“Yabancı ülke katılımcılarından fuarla ilgili olumlu dönüşler aldık. Konuklarımız mutluysa başarılı olduk demektir. Fuarın ardından da paydaşlarla değerlendirme toplantısı yapacağız. Eksiklerimizi görüp dersler çıkaracağız. Bazı yeni fikirlerimiz de var. Gelecek yıllarda konuk ülke ya da kentler yerine, Akdeniz çanağındaki belediyeleri ağırlamayı düşünüyoruz. Çıtayı sürekli yükselteceğiz.”

Çöpten enerji ekim ayında

Ardından projeleri, özellikle çöp ve Körfez’deki kirlilik sorunlarıyla ilgili planları sorulan Başkan Soyer, “Her cumartesi sokakları temizliyoruz, çocuklar da geliyor. Sokakları kirletmemeyi yaşam biçimi haline getirdik mi birkaç yılda çöp sorunumuz kalmayacak. Ekim ayında da Harmandalı’da çöpten ilk elektriği üreteceğiz. Koku ve görsel kirlilik bitecek. Yılda yaklaşık 10 milyon lira Büyükşehir’in kazancı olacak. Yarımada ve Bergama bölgelerine de çöpten enerji üretmek için tesisler kuracağız. Körfezde temizliğin yanıtı ise kirletmemek. Körfez, doğal sirkülasyonla zaten kendini temizliyor. Körfezi kirleten en büyük etken yağmurlu havada karışan yağmur suyu ve pis su kanalları, Körfeze akan dereleri temiz tutmak için yoğun olarak yağmur kanalı yapıyoruz” diye konuştu.

Güzellik elimizin altında

İzmir’i parlatacak projeyi de anlatan Soyer, Kemeraltı’nı düzenleyip, Kadifekale’nin hemen altındaki 20 bin kişilik amfitiyatroyu ortaya çıkaracaklarını belirtti. İzmir’in değerlerinin yıllardır orda olduğunu sadece tozunu alacaklarını ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

“Hayal edin, Konak Pier’den yürümeye başladınız, Saat Kulesi’ne gelip ordan Kemeraltı’na girdiniz. Yer kaplaması kusursuz, ışıklandırma şıkır şıkır, sinemalar, tiyatrolar, kafeler ve restoranlar var. Havra Sokağı’ndan kazıları biten Agora’ya geçtiniz. Sonra İkiçeşmelik’ten yukarı yürümeye başladınız, cadde boyunca atölyeler ve kafeler var. Biraz daha çıkınca 20 bin kişilik amfitaiyatroya geldiniz. Kadifekale’nin hemen altındaki bu amfitiyatroda Körfez’e karşı dünyaca ünlü isimleri dinlediğinizi düşünün. Amfitiyatroya desteğimizi artırıp üç yılda ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Bu aks İzmir’in cazibe merkezi olacak. Gelecek hafta da İtalya’ya gidip kruvaziyerlerin yeniden kente uğraması için görüşeceğiz.”

Fuar’da belediye turu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuar ziyaretinde ilçe belediyelerin stantlarını gezdi. İlk olarak Bayraklı Belediyesi’nin standında fuarın onur illerinden Kahramanmaraş’ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile sohbet eden Soyer, daha sonra Bornova Belediyesi’nin standına geçti. Başkan Mustafa İduğ ve CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile sohbet eden Soyer’e, Bornova’da düzenlenen Suluboya Festivali’nde İranlı sanatçı Menmet Najafzadeh’in yaptığı Saat Kulesi resmi hediye edildi. Başkan İduğ, “Uluslararası areneda 52 haftada 52 fuar yapan bir İzmir hayal ediyoruz” dedi. Son olarak Torbalı Belediyesi’nin standını ziyaret eden Soyer, ikram edilen kuru incirden tattı. Soyer, Konak, Karşıyaka, Karabağlar ve Foça stantlarına da uğradı.

Genç aktivistler iklime dikkat çekti

“Sıfır Gelecek İzmir” grubu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Lise öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Fridays For Future (Gelecek için Cuma Günleri) İzmir Aktivistleri, 20 Eylül’de dünyanın birçok kentinde yapılacak “Küresel İklim Boykotu” kapsamında kentteki çalışmalarla ilgili Başkan Soyer’e bilgi verdi. Soyer, gençlere birlikte iklim krizinin konuşulacağı bir piknik düzenleme önerisinde bulundu.

Yeni ormanlar

İzmir’de iki gün süren yangının yaralarını sarmak için yapılanlara değinen Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Alan Orman Bölge Müdürlüğü’nün tasarrufunda ve yol haritasını onlar çizdi. Biz, İzmir’de tespit ettiğimiz 3800 hektarda, yeni ormanlar yaratacağız. Yangına dayanıklı, dibinde ot biten ağaçlar dikeceğiz. Çiftçi hayvanını otlatabilecek” dedi. Tarım çalışmalarını da İzmir’i dört havzaya bölüp sürdüreceklerini dile getiren Soyer, “Buralarda en iyi ne yetişir bakacağız. Sonra kim hangi ürünü ne kadar istiyor, nereye, kaça satabiliriz onu bulacağız. Planlamayı yapınca üreticiye, “30 ton mandalina gerekli, yetiştirin satın alalım” diyeceğiz. Üreticiden tek istediğimiz kooperatifleşmleri” diye konuştu.