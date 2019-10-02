İzmir’i seçenler her geçen gün artıyor

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılması ve faizlerdeki indirimin İzmir gayrimenkul piyasasını hareketlendirdiğini söyledi. Konut satışlarıın yüzde 30-40 oranında, Folkart projelerine talebinse yüzde 100 arttığını belirten Sancak, yılın ilk sekiz ayında da yabancılara konut satışının geçen yıla göre yüzde 50 arttığını dile getirdi. Yabancıların İzmir’i yeni keşfettiğini ve konut fiyatlarının İstanbul’a göre daha avantajlı olduğunu ifade eden Sancak, şöyle konuştu:

“Müşterilerimiz genelde Avrupalı, New York’tan ve Kanada’dan da var. Körfez ülkelerinden ise ciddi talep alıyoruz. Avrupalı hem kullanım hem yatırım amaçlı, Körfez’dekiler ise yatırım amaçlı konut alıyor. İzmir’in uluslararası emlak danışmanlık ve değerlendirme şirketi Knight Frank’ın hazırladığı “Global Residential Cities Index”te de zirveye ortak oldu. 2017’nin ikinci çeyreği ile 2018’in ikinci çeyreği arasındaki bir yıllık dönemi kapsayan çalışmaya göre İzmir, konut fiyatlarındaki yüzde 16.2’lik artışla 2’inci sırada yer aldı.”

Projeleri hakkında da bilgi veren Sancak, “Şu anda inşaat halinde beş projemiz var. En son projemiz Folkart Vega’da yüzde 40 satış oranına ulaştık. Folkart Incity’de kasım sonu teslimlere başlıyoruz. Folkart Life Bornova’da lansman fiyatlarıyla bugünkü değer arasında yüzde 88 ila yüzde 107’lik bir artış var. Folkart Time’de bu oran yüzde 74 ila yüzde 99 arasında; Incity’de ise daha şimdiden yüzde 43 ila yüzde 92 arasında değişiyor. 2020’de Gaziemir’de bin konutluk yeni bir proje hayata geçireceğiz. İstanbul Hadımköy’de 600 dönümlük arazi üzerine 330 villa yapacağız. Alaçatı Reisdere bölgesinde 160 villalık projeye başlayacağız. Çeşme Ardıç bölgesinde de yeni bir projemiz olacak. Almanya’da da Köln veya Berlin’de konut üretmeyi planlıyoruz.”

‘Beyaz yakalıların gözde kenti’

İzmir’in beyaz yakalıların gözdesi olduğunu ve 2008-2018 döneminde tüm Türkiye’den bir milyon 305 bin kişinin ikamet adresini İzmir’e taşıdığını belirten Sancak, “Kentte istikrarlı bir büyüme söz konusu. Operasyonlarını İzmir’e taşıyan uluslararası şirketlerin sayısı hızla artıyor. Ulaşımın kolaylaşmasıyla daha da artacağına inanıyoruz” dedi.