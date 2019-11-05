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    HaberlerEgeİzmir’in başarısı Avrupa’ya yayılıyor
    05.11.2019 - 01:46 |

    İzmir’in başarısı Avrupa’ya yayılıyor

    İzmir’in başarısı Avrupa’ya yayılıyor

    Marble İzmir ile mermer sektörünün sayılı fuarlarından birine imza atan İZFAŞ deneyimini Polonya’yla paylaşıyor.

    Çeyrek asırlık tecrübesiyle sektörün marka değerini artıracak önemli adımların atıldığı Marble İzmir Fuarı artık kabuğuna sığmıyor. İZFAŞ’ın fuar markası “Marble”, Polonya’da “Marble Warsaw” olarak düzenlenecek. “Marble”, fuarcılık tarihinde İzmir’in Avrupa’ya açılan ilk markası olacak.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın düzenlediği Marble İzmir Fuarı çatısı altında eylül ayının başında Polonya’dan gelen Ptak firması ile işbirliği anlaşması yapıldı. Bu kapsamda “Marble” artık Polonya’nın Varşova kentinde de düzenlenecek. Marble Warsaw, katılımcılarına Avrupa ve dünya pazarına açılma fırsatı sunacak. Fuar, 4-6 Haziran 2020 tarihlerinde, Orta Avrupa’nın en büyük fuar ve kongre merkezi olan Polonya’daki Ptak Warsaw Expo’da gerçekleşecek.

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