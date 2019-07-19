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    HaberlerEgeİzmir’in Çernobil’i için hareket çağrısı
    19.07.2019 - 07:50

    İzmir’in Çernobil’i için hareket çağrısı

    Gaziemir Belediyesi ile Nükleer Karşıtı Platform birlikteliğinde, radyoaktif atıkların yer aldığı kurşun fabrikası hakkında meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcilerine bilgi verildi. Toplantıda Prof. Dr. Ali Osman Akbaba, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreteri Mustafa Serdar Çınarlı 12 yıllık süre zarfında yaşananları ve nükleer atıkların çevre, insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. 70 dönümlük fabrika alanında Türkiye’de bulunmayan Europium 152 maddesinin tespit edildiğinin ve doğal radyasyonun 219 katı radyasyon ölçüldüğünün altını çizen uzmanlar konunun tespit edilmesinden bu yana geçen 12 yıllık süreçte çözüm üretilmediğini dile getirdi.
    İnsanların çevreyi hızla kirlettiğini, doğanın dengesini bozduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halil Arda, çevre sorunlarının önüne geçmek için toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi, “Hep birlikte el ele, daha bilinçli daha yüksek sesle bu sorunu dile getirmeliyiz” dedi.

    Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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