İzmir’in en borçlu kulubü Bucaspor

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’den 35 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig’e gerileyerek büyük şok yaşayan Bucaspor, 92 milyon liralık borcu ile İzmir’in maddi anlamdaki en kötü kulübü olarak listenin başına yerleşti. Maddi ve manevi gerekli desteği göremediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu kulübün zor gününde elimizi taşın altına koyduk. Herkes bizi bu yükün altında bırakıp kenara çekildi” dedi.



Türk futbolunun 91 yıllık çınarı Bucaspor, İzmir’in 92 milyon lirayla en borçlu kulübü oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’den düşerek profesyonel liglere 35 yıl sonra veda eden sarı lacivertliler, bulundukları Bölgesel Amatör Lig’de de listenin dibinde battı. Ligdeki 12 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Bucaspor, 14. sırada kalarak amatörde de düşme hattından çıkamadı.



‘Yalnız bırakıldık’



2018’in yaz aylarında yönetime geçen ve sezon başında da Tire 1922 Spor’un yarışmacı haklarından yararlanarak TFF 3. Lig’de yarışan bir Buca ekibi yaratmak için girişimlerde bulunan Başkan Cihan Aktaş, 91 yıllık çınarın yaralarını sarmakta başarılı olamadı. Bucaspor için yoğun uğraşlar verdiklerini ancak bu yolda hep yalnız kaldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Yıllarca Türk futboluna hizmet etmiş, futbolcular yetiştirmiş ve sonra düşüşe geçtiğinde bir başına bırakılmış bir kulüp Bucaspor. Kazanırken desteklenmiş düşüşünde yalnız ve kimsesiz kalmıştır. Bizlerin mücadelesi ve gücü ortada. Elimizden ne geliyorsa yapsak da hep yalnız bırakıldık” diye konuştu.



‘Vazgeçmeyeceğiz’



TFF 3. Lig’de Buca’nın adını taşıyan ve üzümlü armaya gönül vermiş herkesin umutlarını yeşertmek için kurdukları Cİ Group Buca’nın da amatöre gerileyen Bucaspor gibi yalnız bırakıldığını belirten Başkan Cihan Aktaş, “Bizler bu kentin ruhunu yitirmesini engellemek için ortaya bir şeyler koymaya çalıştıkça yalnız kaldık. Yolun başında destek sözü aldığımız her kim varsa elini omzumuzdan çekti. Şimdi aynı durum Ci Group Buca için söz konusu. Ben ve ekibim sarı lacivertli ve üzümlü armanın mücadele verdiği her alandan, hiçbir destekten çekinmeden çalışmaya devam edeceğiz. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.