İzmir’in gururlarından Başkan Soyer’e ziyaret

Başkan Soyer, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda halka dalında Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak, 2016 yılında olimpiyatlara artistik cimnastik dalında katılan ilk Türk cimnastikçisi unvanına sahip, bu yıl ise Avrupa üçüncüsü ve dünya beşincisi olma başarısını yakalayan Ferhat Arıcan ve Türkiye’nin olimpiyatlara gitme hakkı kazanan en genç sporcu unvanını alan Nazlı Savranbaşı’nı tebrik ederek, plaketlerini sundu.