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    Haberler Egeİzmir’in gururlarından Başkan Soyer’e ziyaret
    26.10.2019 - 01:37 |

    İzmir’in gururlarından Başkan Soyer’e ziyaret

    2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda başarı sağlayan milli cimnastikleri ve farklı branşlarda dereceye giren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

    İzmir’in gururlarından Başkan Soyer’e ziyaret

    Başkan Soyer, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda halka dalında Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak, 2016 yılında olimpiyatlara artistik cimnastik dalında katılan ilk Türk cimnastikçisi unvanına sahip, bu yıl ise Avrupa üçüncüsü ve dünya beşincisi olma başarısını yakalayan Ferhat Arıcan ve Türkiye’nin olimpiyatlara gitme hakkı kazanan en genç sporcu unvanını alan Nazlı Savranbaşı’nı tebrik ederek, plaketlerini sundu.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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