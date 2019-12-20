20.12.2019 - 00:01 |
İzmir’in gururu Belinay Yıldırım
Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji öğrencisi Belinay Yıldırım, yüzme sporunda Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen yarışmalarda, kadınlar 50 metre yüzme sırt kategorisinde şampiyonluğu kazanan Yıldırım, şampiyonluğu İzmir’e getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye Yüzme Federasyonu karmasına da seçilen Yıldırım, “Yüzme kariyerimdeki ilk hedefim, uluslararası yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Yüzmek benim hayatımın bir parçası. Gelecekteki planlarım uzay teknolojileri ve astronomi üzerine. Bu alanlarda da kendimi geliştirmeyi ve geleceğimi şekillendirmeyi planlıyorum” dedi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.