İzmir’in gururu Belinay Yıldırım

Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji öğrencisi Belinay Yıldırım, yüzme sporunda Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen yarışmalarda, kadınlar 50 metre yüzme sırt kategorisinde şampiyonluğu kazanan Yıldırım, şampiyonluğu İzmir’e getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye Yüzme Federasyonu karmasına da seçilen Yıldırım, “Yüzme kariyerimdeki ilk hedefim, uluslararası yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Yüzmek benim hayatımın bir parçası. Gelecekteki planlarım uzay teknolojileri ve astronomi üzerine. Bu alanlarda da kendimi geliştirmeyi ve geleceğimi şekillendirmeyi planlıyorum” dedi.