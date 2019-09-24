24.09.2019 - 00:31 |
İzmir’in gururu oldular
Dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük havacılık festivali Teknofest’e, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği öğrencileri damga vurdu. Derneğin eğitim kampüsü içinde yer alan İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencileri Asım Yaşar ve Abdullah Tosun, Teknofest Robotik Yarışmaları, Tasarla Çalıştır kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.