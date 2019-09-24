İzmir’in gururu oldular

Dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük havacılık festivali Teknofest’e, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği öğrencileri damga vurdu. Derneğin eğitim kampüsü içinde yer alan İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencileri Asım Yaşar ve Abdullah Tosun, Teknofest Robotik Yarışmaları, Tasarla Çalıştır kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.