İzmir’in vergi rekortmenleri

İzmir’in ilk 100 vergi rekortmeni açıklandı. Listenin bu yılki birincisi Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas oldu. Kurumlar vergisi rekortmenliğinde ise PHILSA Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük A.Ş. 146 milyon 947 bin liralık tahakkukla zirvede yer aldı. Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin 125 milyon 309 bin lira ile ikinci sırada geldiği listede, MSC Gemi Acenteliği A.Ş 109 milyon 379 bin lira vergi tahakkukuyla üçüncü oldu.

Arkas ilk beşte

Gelir vergisi tahakkuku bakımından ise 12 milyon 768 bin lira ile Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas birinci olurken ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki isimler kurum tarafından açıklanmadı. Beşinci sırada ise 4 milyon 385 bin liralık vergi ödemesi ile Bernard Arkas yer aldı.