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    HaberlerEgeİzmirli çocuklar denizle buluştu
    21.10.2019 - 01:03 |

    İzmirli çocuklar denizle buluştu

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Eylül’de düzenlenen İzmir Körfez Festivali’nde deniz ve yelken tutkusunu kentin arka sokaklarına da taşımak için verdiği sözü tuttu.

    İzmirli çocuklar denizle buluştu

    İnciraltı’ndaki yelken ve kano tesisini baştan aşağıya yenileyip hizmete sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün ilk konukları Kadifekale ve Toros Mahallesi’nden gelen çocuklar oldu. B. Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetimi, 37 çocuğa yelken ve kano temel eğitimi verdi. Başkan Soyer, “Diliyorum ki, denizi yelkeni çok kısa zamanda sevdiklerini söyleyen bu çocuklarımız, çok iyi bir sporcu veya mahalledeki arkadaşlarını bu sporu öğretecek iyi bir eğitmen olacak” dedi.

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