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    HaberlerEge Haberleri İzmirli Emre tarih yazdı
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    06.12.2019 - 00:00 |

    İzmirli Emre tarih yazdı

    İzmirli Emre tarih yazdı

    Yüzmede genç yaşında ülkemize tarihi başarılar kazandıran İzmirli sporcu Emre Sakçı İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda da Türkiye’nin gururu oldu.

    Havuzda yine bir ilki başaran Emre, Glasgow kentindeki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nın kurbağalama 50 metre erkekler finalinde 25.82’lik derecesiyle ülkemize gümüş madalyayı getirdi. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nın 50 metre kurbağalama kategorisinde ülkemize ilk kez madalya kazandıran Emre, Derya Büyükuncu’dan sonra şampiyonada madalya alan ikinci erkek sporcu oldu. Emre Sakçı, Büyükuncu’dan 19 yıl sonra Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası’nda madalya getirdi. Yüzmede Türkiye’de ilkleri başaran isim olan Emre, daha önce 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvar dünya rekorunu kırarak rekor kıran ilk Türk yüzücü oldu.

    Tokyo yolcusu

    Çin’de geçen yıl düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası’nda kurbağalamada final yüzerek ilki başaran Emre Sakçı, ağustos ayında Türkiye Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalama derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde ederek kariyerinde ilk olimpiyat vizesini almıştı.

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