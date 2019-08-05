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    HaberlerEgeİzmirli Emre Tokyo’da
    05.08.2019 - 00:49

    İzmirli Emre Tokyo’da

    İzmirli Emre Tokyo’da

    İzmir doğumlu Milli Yüzücü Emre Şakçı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalamadaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkını kazandı. Büyük bir başarı elde eden 22 yaşındaki sporcu hem İzmir’in hem de Türkiye’nin gururu oldu.

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