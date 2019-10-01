İzmirli gencin peşindeler

Bir yazılım şirketinin yaptığı yarışmada dünyada ilk 50 öğrenci arasına giren İnan Evin, uluslararası üniversitelerin radarında.

Dünyaca ünlü yazılım şirketi ve oyun motoru UNITY’nin düzenlediği yarışmada, ilk 50’ye giren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu İnan Evin, başarısıyla uluslararası alanda dikkat çekti. Evin, başvurduğu Danimarka’daki Kopenhag IT Üniversitesi ile Finlandiya’daki Tampere Üniversitesi ve Aalto Üniversitesi’nden yüksek lisans eğitimi için onay aldı. Tercihini Aalto Üniversitesi’nden yana kullanan Evin, oyun geliştirmeye yönelik yüksek lisans programında eğitim almaya karar verdi.

Yüzde 100 bursla okuyacak

Uzun süredir yazılım alanında oyun geliştirme ve teknolojilerine yönelik çalışmalar yaptığını belirten Evin, “Finlandiya’daki iki üniversite de bana yüzde 100 burs teklif etti. Hangi üniversiteye gideceğime hocalarımın desteğiyle karar verdim. Sundukları imkanlarla beni bu günlere getiren İzmir Ekonomi Üviversitesi ve akademsiyenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.