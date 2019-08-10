BİST99.4050,20EURO6,16 0,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİzmirli kardeşler tarih yazıyor
    10.08.2019 - 01:39| Ergin KARATAŞ DHA

    İzmirli kardeşler tarih yazıyor

    İzmirli kardeşler tarih yazıyor

    Foçalı yelkenci kardeşler Deniz ve Ateş Çınar Türkiye’de bu sporda kendilerine ait olan rekoru kırdı ve üst üste 4’üncü kez olimpiyat vizesini aldı.

    Yelkende olimpik 470 sınıfında Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyatları’na katılıp 3 olimpiyatta yarışan ilk Türk yelkenciler olan Foçalı Deniz ve Ateş Çınar, 4. olimpiyatı da Japonya’da garantiledi. 25 ülkeden 52 ekibin katıldığı 470 Dünya Şampiyonası’nda 13. sırayı elde eden ikili, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkını 1 yıl önceden elde etti.

    Foça’nın gururları

    Pekin Olimpiyatları’nda 28, Londra’da 24, Rio’da ise 15’inci sırayı elde eden başarılı sporcular, Tokyo’da hedeflerini şimdiden madalya mücadelesi vermek olarak belirledi. Yelkene 1995 yılında Foça’da başlayan 35 yaşındaki Deniz Çınar ve 33 yaşındaki Ateş Çınar, olimpik branşa geçtikten sonra İzmir’de malzeme, antrenman ve seyahat masrafları karşılayacak kulüp bulamayınca İstanbul’a transfer oldu. İki kardeş kariyerlerini Fenerbahçe’de sürdürüyor. İzmirli 21 yaşındaki yüzücü Emre Sakçı da geçen hafta Türkiye Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalama derecesiyle kariyerinde ilk olimpiyat vizesini almıştı.

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
    daha fazla video için
    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

    Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

    "Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

    "Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

    Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

    Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

    O ilimizde korkutan deprem

    O ilimizde korkutan deprem

    Sıradaki Haber