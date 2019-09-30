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    HaberlerEgeİzmirli Musa gururlandırdı
    30.09.2019 - 01:11 |

    İzmirli Musa gururlandırdı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı sporcusu Musa Şimşek, Kazakistan’ın Almati kentinde düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

    İzmirli Musa gururlandırdı

     Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda tatamiye çıkan genç judocu Musa Şimşek, Kazakistan’dan Atabek Turlybayev, İtalyan Manuel Vici ve Tacikistanlı Ganijon Ganyev’i birer birer yenerek adını, dünyanın en iyi dört sporcusu arasına yazdırdı. Yarı final serisinde Brezilyalı rakibi Gustavo Gomes’i de mağlup eden Şimşek, altın madalya için finalde Çek rakibi Adam Kopecky ile karşılaştı. Şimşek, başarılı bir maç çıkarmasına rağmen rakibine sayı ile mağlup oldu.

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