İzmirli Musa gururlandırdı

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda tatamiye çıkan genç judocu Musa Şimşek, Kazakistan’dan Atabek Turlybayev, İtalyan Manuel Vici ve Tacikistanlı Ganijon Ganyev’i birer birer yenerek adını, dünyanın en iyi dört sporcusu arasına yazdırdı. Yarı final serisinde Brezilyalı rakibi Gustavo Gomes’i de mağlup eden Şimşek, altın madalya için finalde Çek rakibi Adam Kopecky ile karşılaştı. Şimşek, başarılı bir maç çıkarmasına rağmen rakibine sayı ile mağlup oldu.