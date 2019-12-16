İzmirli okçular Samsun’da esti

Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen ve 177’si kadın, 460 sporcunun katıldığı kupanın üçüncü gününde takım atışları gerçekleştirildi. Klasik yayda İzmir Büyükşehir Belediyespor, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu.