16.12.2019 - 07:50 |
İzmirli okçular Samsun’da esti
Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen ve 177’si kadın, 460 sporcunun katıldığı kupanın üçüncü gününde takım atışları gerçekleştirildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen ve 177’si kadın, 460 sporcunun katıldığı kupanın üçüncü gününde takım atışları gerçekleştirildi. Klasik yayda İzmir Büyükşehir Belediyespor, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu.
İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.