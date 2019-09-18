İzmirli Şahin Balkan’ları fethetti

Bulgaristan’ın Samokov kentinde 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası’na 11 ülkeden 753 sporcu katıldı. Şampiyonada büyükler +87 kilogramda tatamiye çıkan Şahin Çelebi, çeyrek finalde Rumen rakibini 25-5, yarı finalde Kosovalı rakibini 19-4 yenerek finale çıktı. İzmir BŞBli sporcu, finalde Makedon rakibini 18-15 yenerek Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 15 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya ile tamamladı. Ay yıldızlı sporcular gençler kategorisinde 9’u altın, 7’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere 19, büyükler kategorisinde ise 6’sı altın, 2’si gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.



‘Gururumuz oldu’



Türkiye, hem büyüklerde hem de gençlerde takım halinde şampiyon olmayı başardı. İzmir Büyükşehir Belediyespor Branş Sorumlusu Ömür Gökçepınar, “Sporcumuz Şahin Çelebi, Balkan Şampiyonası’nda altın kazanarak haklı gururumuz oldu. Bizlere destek veren kulüp başkan ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz” dedi.