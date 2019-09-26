İzmirli sanayiciye Gabon daveti geldi

‘Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi’ toplantısında konuşan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Türkiye’nin 22 olan serbest ticaret anlaşmasının sayısını artırmalıyız” dedi.

EGE Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) 64 farklı sektördeki meslek komiteleri üyelerine yönelik olarak ‘Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi’ başlıklı toplantı düzenlendi. ‘Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi’ başlıklı toplantıda; EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ‘Ekonomiye Küresel ve Ulusal Bakış’ konulu sunum yaptı. Ticaret savaşlarının Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini kaydeden Yorgancılar, şunları söyledi:

Çözüm önerileri sundu

“ABD ile Çin, Japonya ile Kore arasında artan ticaret savaşları var. Kore Japonya’dan ithal ettiği robotları eğitimle birleştirip makine konusunda dünyada bir dev haline geldi. Kore’nin başarısının altında eğitim yatıyor. Biz de eğitim sistemini komple değiştirmeliyiz. Meslek liselerini güçlendirip köy enstitüleri ile birleştirerek verimli, piyasada ihtiyaç duyulan mesleklerde eleman yetiştirmeliyiz. Türkiye’nin 22 serbest ticaret anlaşması var. Bunun sayısını artırmalıyız. Artırırsak ticaret yukarı doğru çıkar.”

Gabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma da, ülkesindeki yatırım olanaklarına yönelik sunum yaptı; İzmirli sanayiciye iş fırsatları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi, “İki ülke arasında karma komisyonlar düzenlenebilir” dedi.