13.12.2019 - 00:00 |
İzmirli Sıla’nın yıldızı parlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçu Sıla Özdemir, henüz 14 yaşında Türkiye rekorunun sahibi olurken, kulübün gözbebeği haline geldi.
Okçuluğa 3 yıl önce başladığını belirten Sıla, “Bu konudaki en büyük desteği beden eğitimi öğretmeni olan anne ve babamdan gördüm. Hedefim, gerçek anlamda uluslararası başarılar elde ederek olimpiyatlara doğru yol almak” dedi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.