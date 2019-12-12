BİST110.1152,03EURO 6,460,15USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İzmirli Sıla’nın yıldızı parlıyor
    ABONE OL
    13.12.2019 - 00:00 |

    İzmirli Sıla’nın yıldızı parlıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçu Sıla Özdemir, henüz 14 yaşında Türkiye rekorunun sahibi olurken, kulübün gözbebeği haline geldi.

    İzmirli Sıla’nın yıldızı parlıyor

    Okçuluğa 3 yıl önce başladığını belirten Sıla, “Bu konudaki en büyük desteği beden eğitimi öğretmeni olan anne ve babamdan gördüm. Hedefim, gerçek anlamda uluslararası başarılar elde ederek olimpiyatlara doğru yol almak” dedi.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber