İzmirli Sıla’nın yıldızı parlıyor

Okçuluğa 3 yıl önce başladığını belirten Sıla, “Bu konudaki en büyük desteği beden eğitimi öğretmeni olan anne ve babamdan gördüm. Hedefim, gerçek anlamda uluslararası başarılar elde ederek olimpiyatlara doğru yol almak” dedi.