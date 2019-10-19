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    HaberlerEgeİzmirli taksiciler örnek oldu
    19.10.2019 - 01:59 |

    İzmirli taksiciler örnek oldu

    Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve geri dönüştürülüp burs verilmesi için kıyafet yardımı kampanyası başlattı

    İzmirli taksiciler örnek oldu

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Oda Başkanı Celil Anık ve Türk Kızılayı Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı’nın imzaladığı işbirliği protokolüne göre, aileleriyle yaklaşık yüz bin kişi olan taksiciler, topladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. ullanılmayacak durumdaki kıyafetler ise geri dönüşüme kazandırılıp burs olarak öğrencilere verilecek.

    Bağış kutularına atın

    İzmirli taksicilerin yardımseverlikte her zaman örnek olduğunu belirten Anık, “Kızılay ile birlikte kollarımızı iyilik için bir kez daha sıvadık” dedi. Şanlı ise, “İzmirliler, eski kıyafetler ve perde, halı, havlu gibi ev tekstili ürünleri çöpe değil, pek çok noktadaki bulunan bağış kutularımıza atabilir” diye konuştu.

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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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