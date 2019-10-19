İzmirli taksiciler örnek oldu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Oda Başkanı Celil Anık ve Türk Kızılayı Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı’nın imzaladığı işbirliği protokolüne göre, aileleriyle yaklaşık yüz bin kişi olan taksiciler, topladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. ullanılmayacak durumdaki kıyafetler ise geri dönüşüme kazandırılıp burs olarak öğrencilere verilecek.



Bağış kutularına atın



İzmirli taksicilerin yardımseverlikte her zaman örnek olduğunu belirten Anık, “Kızılay ile birlikte kollarımızı iyilik için bir kez daha sıvadık” dedi. Şanlı ise, “İzmirliler, eski kıyafetler ve perde, halı, havlu gibi ev tekstili ürünleri çöpe değil, pek çok noktadaki bulunan bağış kutularımıza atabilir” diye konuştu.