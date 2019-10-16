İzmirli yelkenciler Malta’da esecek

120 tekne 1200 sporcunun katıldığı popüler offshore yarışı Rolex Middle Sea Race’e Türkiye’den katılan tek takım olan Team Line Rossa, hem İRC 5 kategorisinde hem de Double Handed kategorilerinde kupaları İzmir’e getirmek için yarışacak. Royal Malta Yacht Club tarafından Rolex ana sponsorluğunda düzenlenen Akdeniz’in popüler offshore yelken yarışı olan Rolex Middle Sea Race dünyanın her tarafından iddialı tekne ve sporcuların katıldığı zorlu bir yarış ve bu sene 40. kez organize ediliyor.