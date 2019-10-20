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    HaberlerEgeİzmirli Zabıtalar sahaya indi
    20.10.2019 - 00:07 |

    İzmirli Zabıtalar sahaya indi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin zabıta müdürlüklerinde görev yapan personel yeşil sahada ter döküyor.

    İzmirli Zabıtalar sahaya indi

    29 Kasım’a kadar sürecek futbol turnuvasına Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra yedi ayrı ilçeden katılım var. Zabıtalar, 16 Ekim’de başlayan ve 29 Kasım’a dek sürecek futbol turnuvasında hünerlerini sergiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İnciraltı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvaya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yanı sıra Dikili, Çiğli, Seferihisar, Konak, Menderes, Bornova ve Karşıyaka belediyelerinden ekipler katılıyor.

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