İzmirli Zabıtalar sahaya indi

29 Kasım’a kadar sürecek futbol turnuvasına Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra yedi ayrı ilçeden katılım var. Zabıtalar, 16 Ekim’de başlayan ve 29 Kasım’a dek sürecek futbol turnuvasında hünerlerini sergiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İnciraltı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvaya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yanı sıra Dikili, Çiğli, Seferihisar, Konak, Menderes, Bornova ve Karşıyaka belediyelerinden ekipler katılıyor.