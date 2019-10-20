20.10.2019 - 00:07 |
İzmirli Zabıtalar sahaya indi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin zabıta müdürlüklerinde görev yapan personel yeşil sahada ter döküyor.
29 Kasım’a kadar sürecek futbol turnuvasına Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra yedi ayrı ilçeden katılım var. Zabıtalar, 16 Ekim’de başlayan ve 29 Kasım’a dek sürecek futbol turnuvasında hünerlerini sergiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İnciraltı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvaya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yanı sıra Dikili, Çiğli, Seferihisar, Konak, Menderes, Bornova ve Karşıyaka belediyelerinden ekipler katılıyor.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.