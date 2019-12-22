İzmirliler 2019’u keyifli uğurluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenen Lezzetli Kış Şöleni, Kültürpark’ta kapılarını açtı. Gündoğdu Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle etkinlik alanına gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, onur konuğu Hatay’ın kendine özgü gastronomik değerleri ve yöresel lezzetleriyle İzmirlilerin damaklarını şenlendireceğini söyledi. İzmir’de yeni yıla çok renkli bir şölenle merhaba diyeceklerini belirten Soyer, “İzmirliler, buz pateninden dev kar küresine, atlı karıncadan hediyelik eşyalara, eğlenceli etkinliklerden yöresel ürünlere kadar birçok etkinlikle yeni yıla girecek” diye konuştu.

Ziyaret ücretsiz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise İzmir’e selam getirdiklerini söyledi, “Gelirken de yıllardır biriktirdiğimiz güzel yemeklerimizin bazılarını getirdik. Kalanlarını da Hatay’da yemek üzere sizleri davet ediyoruz” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Soyer ve Başkan Savaş birlikte katılımcılara künefe dağıttı. Şölen 31 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.