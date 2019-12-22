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    HaberlerEge Haberleri İzmirliler 2019’u keyifli uğurluyor
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    22.12.2019 - 00:05 |

    İzmirliler 2019’u keyifli uğurluyor

    Onur konuğu Hatay olan Kültürpark’taki etkinlikte; birbirinden güzel lezzetler, hediye stantları ve buz pateni konukları bekliyor

    İzmirliler 2019’u keyifli uğurluyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenen Lezzetli Kış Şöleni, Kültürpark’ta kapılarını açtı. Gündoğdu Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle etkinlik alanına gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, onur konuğu Hatay’ın kendine özgü gastronomik değerleri ve yöresel lezzetleriyle İzmirlilerin damaklarını şenlendireceğini söyledi. İzmir’de yeni yıla çok renkli bir şölenle merhaba diyeceklerini belirten Soyer, “İzmirliler, buz pateninden dev kar küresine, atlı karıncadan hediyelik eşyalara, eğlenceli etkinliklerden yöresel ürünlere kadar birçok etkinlikle yeni yıla girecek” diye konuştu.

    Ziyaret ücretsiz

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise İzmir’e selam getirdiklerini söyledi, “Gelirken de yıllardır biriktirdiğimiz güzel yemeklerimizin bazılarını getirdik. Kalanlarını da Hatay’da yemek üzere sizleri davet ediyoruz” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Soyer ve Başkan Savaş birlikte katılımcılara künefe dağıttı. Şölen 31 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

     

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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