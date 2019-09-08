İzmirliler fuara koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ’ın düzenlediği, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Stantları dolaşan, farklı illerin yemek kültürünü keşfeden vatandaşlar, konserler ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Vatandaşlar, paraşüt kulesinden, kitap sokağına, sokak gösterilerinden çim konserlerine kadar birçok etkinlikle eğlenceli dakikalar yaşadı. Fuar denince akla ilk gelen programlardan olan lunapark yoğun ilgi gördü. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruk oluştu.

Lunapark kuyruğu

Fuara katılan Serap İlter, “Biz yıllardır geliyoruz, burası çok güzel ve nostaljik. Eski hali daha güzeldi ama yine de güzel” dedi. Fuarda çevre temizliği ile gıda stantlarının hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İlter, her şeye rağmen fuarın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Fatma Damyan da, “Çok keyifli ve çok eğlenceli. Yine her zamanki gibi dolu dolu. Biz her yıl geliyoruz. 10 gün boyunca buradayız. Konserlere de geleceğiz” diye konuştu.

11 yıldır Antakya’dan İzmir’e fuara katılmak için gelen künefeci Tevfik Akar da, “İzmir’e en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Türk bayrağı dağıttılar

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 3 No’lu holde ziyaretçilerini ağırlayan Bayraklı Belediyesi, Smyrna Antik Kenti temalı standıyla dikkat çekti. Zeybek gösterileri ve çocuklar için aktivitelerin de yer aldığı stantta, heykel atölyesinin Amazon kadını canlandırması beğeni topladı. Başkan Serdar Sandal, 88’inci yıla özel hazırlanan hediye paketleri ve Türk bayrağı dağıttı.

Eğlence sürecek

Fuarın vazgeçilmezlerinden Çim Konserleri hız kesmeden devam ediyor. Sahne, bugün Yunan şarkıcı Glikeria Kotsula’yı ağırlayacak. İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül’de ise, yok olan ağaçların tekrar var olmasına destek için ‘İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri’ düzenlenecek. Saat 18.30’da başlayacak konserde, pek çok sanatçı yer alacak. 10 Eylül’de İspanyol müzisyen Ara Malikian, 11 Eylül’de Yeni Türkü, 12 Eylül’de Onur Akın, 13 Eylül’de Edis, 14 Eylül’de ise Simge Sağın sevenleriyle buluşacak. Kapanışı günü ise Serkan Kaya şarkılarıyla Çim Konserleri’nde olacak.

Üç boyutlu tur

Konak Belediyesi, fuarda tarihi ve kültürel değerlerini, vatandaşlara 3 boyutlu sanal turla aktardı. Başkan Abdül Batur da, çocuklar için düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

Karşıyaka farkı

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 88’inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) 250 metrekarelik bir stantla katıldı. 3 No’lu Hol’de yer alan Karşıyaka standı, ilk günden yüzlerce kişiyi ağırladı. Resim sergisi ve el emeği ürünlerin yanı sıra halk oyunları, engelsiz dans ve jimnastik gösterisi gibi etkinlikler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Eşi Öznur Tugay ile birlikte gösterileri izleyen Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu yıl fuarımızda, Karşıyaka’yı Karşıyaka yapan özellikleri, sanatla, emekle ve farkındalık yaratan etkinliklerle anlatıyoruz” dedi.

Bucalılar, kadına şiddete son dedi

Buca Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda “kadına şiddete son” temasıyla yerini aldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Emine Bulut başta olmak üzere Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Şule Çet, Tutku Linda gibi isimlere yer verildi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Kadınların bizim için en önemli değer olduğunu anlatalım. Bu son olsun istiyoruz” diye konuştu.

Bornova standında kanun dinletisi...

Bornova Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’nda açtığı, ilçeden değerlerinin ve belediye çalışmalarının anlatıldığı, kanun dinletisinden atölye çalışmalarına kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptığı stant yoğun ilgi gördü.

Festivale davet etti

Karabağlar Belediyesi, 88. kez düzenlenen fuarda, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ‘doğa’ temalı standıyla yer aldı. Başkan Muhittin Selvitopu, sürpiz hediyeler ve Kavacık üzümü dağıttı, “Herkesi 21-22 Eylül günlerindeki Kavacık Üzüm Festivali’ne bekliyoruz” dedi.

Birlik önerisi

88’inci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İzmir’e gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Li Deng başkanlığındaki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ve Çin arasında lokomotif kent olmak için hazır olduklarını belirten Başkan Soyer, İpek Yolu Belediyeler Birliği kurulması önerisinde bulundu. İzmir ve Çin’in tarihsel köklerinin çok eski olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Aramızdaki ilişkiyi güçlendirerek birlikte fethedeceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum” dedi. Başkan Tunç Soyer’in, Konfüçyüs veya kültür sanat merkezi açma ve 2020’de Çinli iş insanlarını İzmir’de ağırlama talebine olumlu yanıt veren Büyükelçi Li Deng, 60’ın üzerinde Çinli şirketin Türkiye’de temsilciliğinin bulunduğunu ve İzmir’de böyle bir zirve yapılması için elinden gelen tüm desteği vereceğini söyledi.

İyi niyet anlaşması

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Şangay Uluslararası Teknoloji Transfer Merkezi Denizaşırı Ülkelerden Sorumlu Direktörü Fang Yue, iyi niyet anlaşması imzaladı. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Çin ile ilişkilerimizi bir adım daha öteye taşıyacağız. İzmir Girişimcilik Merkezi ve İzmir İnovasyon Merkezi projelerimizin uluslararası arenaya taşınması aşamasında büyük bir adım atmış olacağız” dedi. Şangay Uluslararası İthalat ve Ticaret Hizmetleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Lawrence Lu ise, Çin’de yatırım yapmak isteyen girişimcilere her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi. Anlaşmayla ekonomik ve ticari faaliyetlerde işbirliği yapılacak.

Kahramanmaraş’a ilgi

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu illerinden Kahramanmaraş’ın standındaki özel lezzetler, el işi ürünler ve kentin kültürünü yansıtan öğeler, yoğun ilgi gördü. Maraş dondurmalarının satıldığı stantlarda kuyruklar oluştu.