İzmirliler, Pagos Pazarı’na akın etti

İZMİR Kadifekale’de kurulan Pagos Üretici Pazarı, İzmirlilerin akınına uğradı. Genci, yaşlısı birçok kentli, haftasonunu Kadifekale’de geçirmeyi tercih ederek, hem manzaranın hem de üreticilerin sattığı ürünlerin tadını çıkardı. Kadifekale’de geçen 20 Temmuz’da açılan ve her cumartesi günü kurulmaya devam edecek olan Pagos Üretici Pazarı’na İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Hafta onunu Kadifekale’de gerçimeyi tercih eden 7’den 77’ye birçok kişi hem tarihi kaleyi gezdi, kentin manzarasını izledi hem de alışveriş yaptı. Meyve, sebzeden el işine, tandır ekmeğinden kilimlere kadar birçok ürünün ziyaretçilere sunulduğu pazarda, stantlar boş kalmadı. l İZMİR DHA