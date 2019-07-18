İzmirliler, tarımı masaya yatırıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kültürpark ile başlattığı İzmir Buluşmaları “Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim” başlığıyla sürüyor. Seçim öncesinde “Herkesin fikrine hürmet ederek, İzmir’i hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm farklı kesimlerle birlikte, kol kola yöneteceğiz. ‘Bu kenti en çok ben seviyorum, en çok ben biliyorum’ cümlesini benim ağzımdan duymayacaksınız” diyen Başkan Soyer, tüm İzmirlileri davet etti. Toplantı bugün 18.30’da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapılacak.