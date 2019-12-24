İzmirlilere iki şok birden

Önceki gün başlayan sağanak ve şiddetli lodos, denize yakın olan Kemeraltı ve Mavişehir’de su baskınlarına neden oldu. Aynı gün kentin üç büyük ilçesi Buca, Karabağlar ve Gaziemir’de suların kesileceği açıklandı.

İzmir’de önceki gece başlayan sağanak, dün sabah kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Sabah işlerine gitmek için evden çıkanlar yollarda biriken sular nedeniyle mahsur kaldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Karşıyaka’da su baskınları yaşandı. Lodos nedeniyle zaman zaman fırtınaya dönen yağış, gün boyu devam etti.

‘Sorun çözülemedi’

Saat 03.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur ve lodos nedeniyle yaşanan deniz taşkını, en fazla Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi’ni etkiledi. Denize yakın sitelerdeki apartmanların otopark ve bahçeleri sular altında kaldı. Araçlar yarıya kadar suya battı. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu semtte vatandaş işine, öğrencilerse okullarına gidemedi. Her sağanakta aynı sorunu yaşadıklarını belirten bölge sakinleri, “Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamıyoruz.Suların çekilmesini bekliyoruz. Burası deniz seviyesinde, yağmur suyu kanallar tıkalı, 60 yıldır buradayım ve sorun çözülemedi” ifadelerini kullandı.

‘Kemeraltı korunmalı’

Kemerlatı’nda ise işyerlerini su baskınına karşı koruyan esnaf kova ve süpürgelerle hazır bekledi. Çarşıda bulunan Küçük Demirhan, en çok su alan yerlerden biri oldu. Her yağmurda aynı durumu yaşadıklarını belirten esnaf, yetkililere şöyle seslendi:

“Büyük bir çalışmayla alttan kanallar yapması gerekiyor. Esnaf bir ay dükkan kapatacak ki olacak, o da çok zor. Her yağmur yağdığında Kemeraltı’nın bu hale gelmesinden biz esnaf olarak yıprandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burası dünyanın üstü açık tek alışveriş merkezi, buranın korunması gerekiyor.”

30 kişilik ekip çalışıyor

İZMİR Büyükşehir Beledediyesi; Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, 60 saatlik su kesintisi olacağını açıkladı.

İZSU, Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden ana boru hattının arızanlandığını, Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını bildirdi. 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümü yerinden çıkarıldı ve yeni parçaların bağlantı çalışmaları başladı. Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde aralıksız çalışan teknik birimler, çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek.

En geç yarından itibaren su verilmesinin planlandığı açıklandı.